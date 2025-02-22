طحنون بن زايد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة "يوم التأسيس"

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة "يوم التأسيس".

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أتقدم بخالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق بمناسبة يوم التأسيس، متمنياً للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة».

وأضاف سموه: «الإمارات والسعودية تربطهما علاقات راسخة وتعاون استراتيجي مستمر بما يخدم تعزيز أمن المنطقة».