محمد بن راشد يهنئ المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بيوم التأسيس.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نهنىء المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بيوم التأسيس .. 300 عام من العراقة والجذور والتاريخ المجيد .. واليوم بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين تمضي المملكة نحو تاريخ جديد من التنمية والمجد والازدهار .. أدام الله الأخوة والمحبة والترابط بين الشعبين الشقيقين» .