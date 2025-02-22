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رئيس الدولة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة "يوم التأسيس"

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رئيس الدولة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة "يوم التأسيس"

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية الشقيقة، بمناسبة "يوم التأسيس".
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين وأخي والشعب السعودي الشقيق بمناسبة "يوم التأسيس"، متمنياً للمملكة وشعبها دوام التقدم والمنعة».
وأضاف سموه: «ترتبط الإمارات والسعودية بعلاقات أخوية وثيقة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ وتعملان معاً من أجل التنمية والازدهار لشعبيهما وشعوب المنطقة».

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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