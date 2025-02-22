الامارات | استشارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هناك قضية تنفيذ مرفوعة ضدي أمام المحكمة بناء على أمر أداء بناء على إقرار بالمديونية موثق لدى كاتب العدل بصفتي الشخصية وكمدير سابق للشركة، فهل يمكنني تسجيل دعوى إعسار، خصوصاً أنني لا أملك رخصة تجارية بالدولة منذ عام 2012؟ «ح.أ» دبي

بحسب المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 بشأن الإعسار، على الدائنين وإن كانت ديونهم غير حالة أن يسلموا الخبير مستندات ديونهم مصحوبة ببياناتها وضماناتها إن وجدت وتواريخ استحقاقها ومقدارها بالدرهم، على أساس سعر الصرف يوم صدور قرار المحكمة بفتح الإجراءات.

وللخبير أن يطلب من الدائن الذي يتقدم بطلب الإعسار تقديم إيضاحات عن الدين، أو استكمال المستندات المتعلقة به، أو التصديق على أي مطالبات من قبل مدقق حسابات الدائن أو مدقق حسابات مستقل.

ومن ثم وبالنظر إلى المرسوم، يمكنك التقدم بتسجيل دعوى إعسار كون القضية والسند التنفيذي مدونين باسمك الشخصي، لأن القانون يسمح للأفراد الذين تتوافر لديهم الشروط المطلوبة، بتقديم طلب افتتاح إجراءات الإعسار، وبما أنك لا تملك رخصة في دولة الإمارات منذ عام 2012 حسب تفاصيل استفسارك وتتوافر لديك جميع المستندات المطلوبة والبيانات التي تلبي الاشتراطات، فإنك مؤهل لتقديم هذا الطلب.

وفي المقابل وبحسب القانون، يحق للدائن أو مجموعة الدائنين بمبلغ لا يقل عن مليون درهم، التقدم بطلب إلى المحكمة لافتتاح إجراءات إعسار المدين، وتصفية أمواله، إذا كان الدائن قد سبق أن أعذر المدين بالوفاء، ولم يلتزم الأخير خلال مدة 65 يوم عمل متتالية.