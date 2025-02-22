الامارات | 25.1 مليار درهم إجمالي قيمة صفقات «آيدكس ونافدكس 2025»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «مجلس التوازن» إبرام 15 صفقة بقيمة 1.43 مليار درهم إماراتي مع شركات محلية ودولية في اليوم الختامي للمعرضين آيدكس ونافدكس 2025، ليصل إجمالي الصفقات المُبرمة خلال خمسة أيام من المعرض إلى 55 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 25.15 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 10% مقارنة بالنسخة السابقة في عام 2023.

وبلغت صفقات اليوم الأول 3.97 مليارات درهم، وصفقات اليوم الثاني 5.80 مليارات درهم، وصفقات اليوم الثالث 10.18 مليارات درهم، وصفقات اليوم الرابع 3.77 مليارات درهم.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بحضور ماجد أحمد الجابري، ومحمد سيف الزعابي، ومهرة بلال الظاهري، المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن، للإعلان عن صفقات آيدكس ونافدكس لمصلحة وزارة الدفاع والجهات الأمنية في دولة الإمارات.

وتفصيلاً، أوضحت مهرة بلال الظاهري أن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الخامس والأخير من معرضي «آيدكس ونافدكس 2025» بلغ 11 صفقة، بقيمة 766.3 مليون درهم، حيث تم عقد ثلاث صفقات مع «شركة إنترناشيونال جولدن جروب»، وجاء التعاقد في الصفقة الأولى لشراء الذخائر بقيمة 145.3 مليون درهم، بينما تم التعاقد الثاني لتجديد تراخيص وبرامج وتطوير وصيانة البنية التحتية لمشروع نظام الملف الطبي الإلكتروني (HIS) بقيمة 180 مليون درهم، فيما شمل التعاقد الثالث شراء الملابس والمهام العسكرية بقيمة 136.8 مليون درهم.

كما شملت الصفقات المحلية التعاقد مع شركة «الجابر لاند سيستمز» لتقديم خدمات الإسناد وتوريد قطع غيار وإصلاح المقطورات بأنواعها بقيمة 28 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «إتقان الخليج للحاسب الآلي» لتطوير البنية التحتية لوحدات وزارة الدفاع لخدمة الشريان بقيمة 74.1 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «الطيف» لتقديم خدمات صيانة أجهزة تبريد ومولدات الطاقة لأنظمة الدفاع الجوي بقيمة 29 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «ئي - مارين» لتقديم خدمات الصيانة وإصلاح الكابلات البحرية لمشروع شبكة الشريان بقيمة 30 مليون درهم.

كما تم التعاقد مع شركة «عبر الشرق لتجارة قطع غيار الشاحنات والمعدات الثقيلة» لتقديم خدمات الإسناد الفني لآليات القوات المسلحة بقيمة 25 مليون درهم، والتعاقد مع مؤسسة «العابرة للأعمال الكهربائية» لتوفير الدعم الفني بقيمة 22.5 مليون درهم، والتعاقد مع «فاست مارين» لشراء زوارق التفتيش بقيمة 68.8 مليون درهم، بينما شملت الصفقة الأخيرة التعاقد مع «اعتماد للحلول الأمنية» لشراء آلية بقيمة 26.8 مليون درهم.

ومن جهته، أشار محمد سيف الزعابي إلى أن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الخامس من معرضي «آيدكس ونافدكس 2025» بلغ أربع صفقات بقيمة إجمالية بلغت 661.6 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية لمواءمة صواريخ السايدوندر الجديدة بقيمة 429.4 مليون درهم، والتعاقد مع «إنستو» الأميركية لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح وإدامة أنظمة الطائرات المسيرة بقيمة 55.1 مليون درهم.

كما شملت الصفقات التعاقد مع شركة «سافران هيلكوبتر إنجينس» الفرنسية لتقديم خدمات الإسناد الفني والهندسي وتوفير قطع الغيار لمحركات الطائرات بقيمة 23.6 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «GE Technologies» من جنوب إفريقيا لشراء نظام التشويش اللاسلكي بقيمة 153.5 مليون درهم.

وأكد المتحدث الرسمي لمجلس التوازن ماجد أحمد الجابري، أن النجاح الكبير الذي شهده معرضا آيدكس ونافدكس 2025، يعكس المكانة المتميزة لدولة الإمارات كمركز عالمي رائد في قطاع الصناعات الدفاعية، حيث شهد المعرضان إعلان مجلس التوازن الجهة المسؤولة عن الاستحواذ والعمليات الشرائية لمصلحة وزارة الدفاع والجهات الأمنية بالدولة، إبرام صفقات نوعية تعكس التزامه تعزيز قدرات قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات.

وقال إنه مع ختام أعمال الدورة الـ17 من معرض الدفاع الدولي «آيدكس»، والدورة الثامنة مع معرض الدفاع البحري «نافدكس»، نؤكد دور مجلس التوازن في تحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز القيمة، من خلال تطبيق استراتيجيات تضمن تبني أفضل الممارسات في سياسة الاستحواذ وإدارة المشتريات، وذلك بالتعاون الوثيق مع الشريك الاستراتيجي وزارة الدفاع، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات نحو بناء قطاع دفاعي متطور ومُوجه نحو المستقبل. وأضاف «نؤكد تطلعنا إلى البناء على ما تحقق من إنجازات، ومواصلة مسيرة النمو والتطوير لتعزيز تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي».

وتابع «نشيد بالنجاح الكبير الذي حققه المعرضان هذا العام، وكلنا ثقة بأن الدورات القادمة ستشهد مزيداً من التطور والنمو في كل الجوانب، بفضل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، وفي ظل مسيرة التنمية الشاملة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً».

3 صفقات مع «شركة إنترناشيونال جولدن جروب»

• الأولى لشراء ذخائر بـ145.3 مليون درهم.

• الثانية لصيانة البنية التحتية لـ«الملف الطبي الإلكتروني» (HIS) بـ180 مليون درهم.

• الثالثة لشراء ملابس ومهام عسكرية بـ136.8 مليون درهم.