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الامارات | ذياب بن محمد يزور معرض «آيدكس 2025»

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | ذياب بن محمد يزور معرض «آيدكس 2025» 1/2
  • الامارات | ذياب بن محمد يزور معرض «آيدكس 2025» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، معرض «آيدكس 2025»، الحدث الدولي الذي يستعرض أحدث حلول وتقنيات الدفاع والأمن من الشركات المحلية والعالمية المشاركة، الذي اختتم فعالياته أمس، في مركز أدنيك أبوظبي.

وقام سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، بجولة تفقد خلالها عدداً من الأجنحة، مشيداً سموّه بدور الشركات المحلية العارضة في تطوير الحلول الدفاعية والأمنية.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته فعاليات المعرض، أهمية الحدث في تعزيز التواصل بين صانعي القرار في الجهات الحكومية والمؤسسات العسكرية من مختلف أنحاء العالم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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