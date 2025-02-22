الامارات | رئيس الدولة يبدأ «زيارة دولة» إلى إيطاليا الإثنين المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بعد غدٍ (الإثنين)، «زيارة دولة» إلى الجمهورية الإيطالية.

ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة، مع رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني، خلال الزيارة، مختلف جوانب التعاون، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى المجالات الثقافية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وإيطاليا.