الامارات | "الوطني للأرصاد": تأثر الدولة بمنخفض جوي وتراجع ملحوظ في درجات الحرارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي من الجنوب الغربي يليه امتداد مرتفع جوي سطحي من الغرب يصاحبه كتلة هوائية باردة، مشيرا إلى أن يومي السبت والأحد، سيشهدان رياحا جنوبية شرقية مع ارتفاع في درجات الحرارة .

كما توقع أيضا، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدءا من الإثنين إلى الأربعاء المقبل، خاصة على السواحل والمناطق الغربية، ورياح شمالية غربية نشطة وقوية أحياناً خاصة على البحر، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار والأتربة المثارة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية من مساء الإثنين ونهار الثلاثاء المقبل.

وأشار على أن البحر، خفيف إلى متوسط الموج يومي السبت والأحد في الخليج العربي وبحر عمان، يضطرب تدريجياً من يوم الإثنين ويكون شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.