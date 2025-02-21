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الامارات | "بيئة _ أبوظبي" تُحرر مخالفة لقارب صيد ترفيهي تجاوز حد الصيد اليومي المسموح به

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  • الامارات | "بيئة _ أبوظبي" تُحرر مخالفة لقارب صيد ترفيهي تجاوز حد الصيد اليومي المسموح به 1/2
  • الامارات | "بيئة _ أبوظبي" تُحرر مخالفة لقارب صيد ترفيهي تجاوز حد الصيد اليومي المسموح به 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حررت هيئة البيئة ـ أبوظبي مخالفة بيئية في أحد مواقع إنزال الأسماك قدرها 50 ألف درهم، وذلك نتيجة مخالفة أحد الصيادين الترفيهيين بتجاوزه الحد اليومي المسموح به لصيد الأسماك. 

ويأتي تحرير المخالفة استمراراً لجهود الهيئة في حماية الثروات البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

ودعت هيئة البيئة ـ أبوظبي الصيادين الترفيهيين وملاك قوارب النزهة بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين للحفاظ على الثروة السمكية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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