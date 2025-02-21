الامارات | محمد بن راشد يزور معرض دبي العالمي للقوارب 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، معرض دبي العالمي للقوارب 2025 في نسخته الـ 31، وينظمه مركز دبي التجاري العالمي حتى 23 فبراير الجاري، في دبي هاربر، بمشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية وما يزيد على 200 يخت ومركبة مائية، يمثلون ما يزيد على 60 دولة.

وأكد سموّه، بحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على مكانة المعرض الرائدة بين الأحداث العالمية الكبرى في هذا المجال، ودوره في تعزيز مكانة دبي الرائدة ضمن القطاع البحري على مستوى المنطقة والعالم.

وقال سموّه: "معرض دبي العالمي للقوارب يؤكد مكانة دبي مركزاً عالمياً لليخوت، ومقصداً رئيسياً للسياحة البحرية.. دبي تمتلك بنية تحتية حديثة ومنشآت متطورة، جعلتها مركزا لليخوت الزائرة ومحطة رئيسية للسفن السياحة من مختلف أنحاء العالم".

وأضاف سموه:" نرحب بكبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية التي اعتادت إطلاق منتجاتها من دبي، كما نرحب بالعلامات الجديدة التي تزور المعرض للمرة الأولى... نتمنى لهم التوفيق جميعاً في تحقيق أهدافهم، ونشكرهم على ثقتهم في اختيار دبي شريكاً للنجاح".

وتفقّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته إلى المعرض، بحضور، هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، عدداً من أجنحة الشركات المشاركة في المعرض، حيث توقف سموّه عند منصة شركة "جلف كرافت" صاحبة العلامة الإماراتية الرائدة، والمصنّعة لليخوت الفاخرة والتي كشفت عن مجموعة جديدة من اليخوت والقوارب التي تطلقها لأول مرة خلال الحدث العالمي.

كما حرص سموه، على زيارة أجنحة عدد من الشركات العالمية التي تشارك في الدورة الحالية للمعرض، الذي يضم أكثر من 200 يخت ومركبة مائية، تقدمها أشهر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة القوارب مثل Azimut, Ferrettiو Sunseekerو Yachts One، كما يوفر فرصاً مميزة للمجتمع البحري.

وتستعرض الشركات المشاركة في المعرض أحدث وأفخم تصاميم اليخوت والقوارب، كما يوفر المعرض خدمات البيع والشراء لليخوت الفاخرة المستعملة والترويج للعقارات الساحلية الفاخرة، إضافة إلى أحدث التقنيات والابتكارات في القطاع فضلا عن إتاحة المجال لعقد شراكات تجارية واعدة مع توفير تجربة ضيافة راقية ومبتكرة.

ويواصل معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الـ31 مواكبته للتغيرات المتسارعة في المجال البحري، حيث تشهد دورة هذا العام تطورا ملحوظا بما يقدمه من وجهات جديدة تلبي تطلعات مختلف شرائح الزوار بدءا من قسم الوساطة الذي يوفر للمشترين فرصة فريدة لاختيار اليخوت المستعملة بدعم من خبراء في هذا المجال، وصولا إلى منطقة الابتكار التي تدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التكنولوجيا البحرية، كما يؤكد المعرض ريادته في مجال الابتكار والاستثمار والتعاون على مستوى القطاع، انطلاقا من مكانته العالمية كمنصة لليخوت والملاحة البحرية.