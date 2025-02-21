الامارات | خبير أرصاد: دول الخليج على موعد مع منخفض جوي هذا الأسبوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان أنه من المتوقع أن تتأثر دول المنطقة بمنخفض جوي بارد هذا الأسبوع، حيث تشمل التأثيرات دولًا مثل الكويت، المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، قطر، الإمارات، وأجزاء من عمان، العراق، الأردن، سوريا، ولبنان.

وأكد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "ستتأثر دول الخليج من الكويت والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وقطر والإمارات وأجزاء من عمان والعراق والأردن وسوريا ولبنان بموجة البرد المقبلة هذا الأسبوع بإذن الله".

وأضاف قائلا: "وتتساقط الثلوج على الجبال في بعض الدول التي ذكرناها".

ووفقا لما نشرته وسائل إعلام كويتية ، دعا عيسى رمضان إلى ضرورة مراقبة تحديثات الأرصاد الجوية والاستعداد لمواجهة هذه الظروف القاسية.

وشدد على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصةً للسكان في المناطق الجبلية، حيث قد تؤثر الثلوج على الحركة والأنشطة اليومية.

كما دعا المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات الرسمية لضمان سلامتهم خلال هذه الفترة.