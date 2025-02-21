الامارات | شرطة دبي تضبط سائقاً متهوراً قاد دراجته بسرعة تتجاوز 300 كلم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة دبي القبض على شاب، بعد أن ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يقود دراجته النارية بسرعة عالية، تتجاوز 300 كلم في الساعة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.



ونشرت شرطة دبي على منصة «إكس»: «ردعاً للسلوكيات الخاطئة وحرصاً على حماية أرواح مستخدمي الطريق، قامت شرطة دبي بضبط سائق كان يقود دراجته بسرعة تتجاوز 300 كلم في الساعة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. وبموجب المرسوم (30) لسنة 2023 المتعلق بحجز المركبات، تطبق غرامة فك حجز المركبة، والتي قد تصل إلى خمسين ألف درهم».