الامارات | استشارة قانونية... مقيم : هل يمكنني تطليق زوجتي في بلدنا بسبب فروق قيمة العملة ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ورد سؤال من قارئ يقول فيه :

وقعت خلافات بيني وبين زوجتي، من دون الوصول إلى حل حتى الآن، وهي تطلب الطلاق، هل أنا ملزم بتنفيذ الطلاق في الإمارات، أم يمكن تنفيذه في بلدنا لفروق سعر العملة ؟ خاصة وأن ظروفي المادية صعبة ولن أقدر أتحمل نفقاتها هنا.



يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

إذا كنت ترغب في اتخاذ أية إجراءات ضد الزوجة فيمكنك ذلك سواء في دولة الإمارات باعتبار أنها مقيمة بالدولة أو ببلدك الأم، ولكن يجب أن تضع في الاعتبار عند اختيار المكان الذي تتخذ فيه الإجراءات أنه في جميع الأحوال سيقضى لها بنفقات ومبالغ مترتبة على الطلاق لذلك نرى أنه إذا كانت الإجراءات في بلدك الأم ستكون النفقات بعملتها المحلية التي هي أفضل بالنسبة لك بحسب فرق العملة بالنسبة للدرهم الإماراتي، لكن إذا قررت لأي سبب اتخاذ الاجراءات في دولة الإمارات فهو جائز طالما الزوجة مقيمة بها.



يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

انصحك إنك لو تريد تعمل أي إجراءات تكون في بلدك لأنها في النهاية يحق لها نفقات ومبالغ مترتبة على الطلاق فتكون بالعملة المحلية لبلدك وليس بالدرهم الإماراتي، لكن إن فضلت لأي سبب اتخاذ الاجراءات في الإمارات فهو جائز طالما هي موجودة معك.

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