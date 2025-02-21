الامارات | "إكس دبي" تختتم فعالية "إكزت 139" مع تسجيل 437 قفزة من برج خليفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إكس دبي XDubai عن تنظيم فعالية رياضية عالمية للقفز الحر في برج خليفة، بالتعاون مع دائرة الإقتصاد والسياحة بدبي، وسكاي دايف دبي، وإعمار، لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للإنجازات الاستثنائية.



تمثل فعالية "إكزت 139" العرض العالمي الأول من نوعه للقفز الحر، حيث جمعت 31 من أفضل لاعبي القفز الحر في العالم لأداء قفزة استثنائية من برج خليفة؛ مضيفة إلى النجاح الكبير الذي حققته القفزة الأولى من البرج في عام 2014، وقدمت الفعالية هذا العام عرضاً مميزاً على مدار يومين، يحتفي بالمهارة وقوة التحمل.

وشهد الحدث مشاركة نخبة من الرياضيين المتميزين من 15 دولة مختلفة، حيث نفّذوا عدة قفزات لاختبار قدراتهم، مما يعكس روح الابتكار والطموح اللامحدود التي تتميز به إمارة دبي.

دبي.. منصة عالمية للفعاليات المبتكرة

وتعليقاً على الفعالية، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "إن إقامة فعاليات مميزة مثل ’إكزت 139‘ يعكس حيوية دبي، ويرسخ مكانتها الرائدة بوصفها مركزاً عالمياً للتجارب الاستثنائية والمغامرات المشوقة. لقد عكس هذا الحدث الفريد التزام دبي بتقديم تجارب ذات مستوى عالمي، وسلّط الضوء على النهج المبتكر المستلهم من القيادة الرشيدة في تحقيق الإنجازات. وتسهم استضافة مثل هذه الفعاليات في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة لرياضات المغامرة والتجارب الترفيهية، ويدعم مساعيها لتصبح أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة".



إكس دبي.. ريادة في عالم المغامرات



تشتهر إكس دبي بتقديم عروض جوية جريئة غير مسبوقة على مستوى العالم، من بينها الطيران بالبدلة المجنحة خلال عيد الاتحاد فوق منتجع شاطئ العنوان، وعرض الطيران المذهل في تحدي دبي للجري، بالإضافة إلى الإطلاق الاستعراضي لسيارة بي ام دبليو ام 5 تورينج، الذي حظي بإنتشار واسع.

وتعزز إكس دبي بذلك مكانتها الرائدة في مجال رياضات المغامرات، إذ أضافت فعالية "إكزت 139" نجاحاً جديداً يعزز مكانة دبي كمنصة عالمية للإنجازات غير المسبوقة.



دمج الابتكار في رياضات المغامرة

من جانبه، قال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة شمال: "نجحنا من خلال فعالية ’إكزت 139‘ في ابتكار معايير جديدة في رياضات المغامرات، معززين روح التحدي في هذا المجال. هذه الفعالية تتجاوز المفهوم التقليدي للعروض الرياضية، إذ تجسد الطموح والإبداع الذي تتميز به دبي، وتؤكد التزامنا بالدقة والسعي الدائم لتحقيق الإنجازات الاستثنائية".

قفزة تاريخية بمعايير غير مسبوقة

تم تصميم منصة مخصصة لهذا التحدي بطول 12 متراً تمتد 6 أمتار خارج شرفة الطابق 139 من برج خليفة، لتتيح للرياضيين خوض تجربة قفز فريدة تتطلب دقة عالية.

وحرصت إكس دبي على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في جميع جوانب الفعالية، تأكيداً لالتزامها بالتميز التقني.



وشهدت الفعالية على مدار يومين تنفيذ 437 قفزة بتخطيط محكم وتركيز عالٍ، حيث لم تقتصر القفزات على الإتقان الفني، بل تجاوزته لتكون تعبيراً عن الإبداع الفردي لكل رياضي، إذ أضفى كل منهم لمسته الخاصة، مما جعل من كل قفزةٍ تحفةً فنيةً فريدة.

ولم تكن المسابقة مجرد اختبار للمهارات، بل شكلت تحدياً للإرادة والعزيمة، حيث شارك 31 رياضياً أمضوا سنوات من التدريب للوصول إلى هذا المستوى، في محاولة لتجاوز الحدود التقليدية للقدرات البشرية، ليكونوا مصدر إلهام للأجيال القادمة لتحقيق المستحيل.

قفزة تتخطى حدود الجاذبية

بالنسبة للرياضي الإماراتي أحمد الشحي، لم تكن القفزة مجرد تحدّ بدني، بل كانت استعراضاً للقوة الذهنية والاجتهاد. وتعليقاً على مشاركته، قال الشحي: "القفز من برج خليفة هو حلم لجميع رياضيي القفز الحر؛ فهو ليس مجرد تحدّ للجاذبية، بل تجربة لتحطيم الحواجز الذهنية التي نضعها لأنفسنا. تجاوز حدود الممكن هو مصدر إلهام للجميع لخوض تجارب جديدة والتغلب على التحديات".