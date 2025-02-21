اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة يبدأ زيارة دولة إلى إيطاليا 24 فبراير الجاري

0 نشر
0 تبليغ

رئيس الدولة يبدأ زيارة دولة إلى إيطاليا 24 فبراير الجاري

ابوظبي - سيف اليزيد - يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، يوم الإثنين المقبل الموافق 24 من شهر فبراير الجاري، "زيارة دولة" إلى الجمهورية الإيطالية.
ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة، مع فخامة سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، ومعالي جورجا ميلوني رئيسة الوزراء، خلال الزيارة، مختلف جوانب التعاون خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى المجالات الثقافية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وإيطاليا.
 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا