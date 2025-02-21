"الأعمال الخيرية العالمية" توزع 5 آلاف طرد غذائي داخل الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، بدء توزيع خمسة آلاف طرد غذائي داخل الدولة، ضمن حملتها الرمضانية لعام 2025، والتي تهدف إلى دعم الأسر المتعففة وتوفير احتياجاتها الأساسية خلال الشهر الفضيل.

وأكد الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية وتعزيز مبدأ التكافل، مشيراً إلى أن فرق العمل تعمل ليل نهار لتضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها داخل الأحياء السكنية وفق أعلى معايير التنظيم.

وأشار إلى حرص الهيئة على تنفيذ مشاريعها الرمضانية بكفاءة ودقة، حيث تم تجهيز الطرود الغذائية لتشمل المواد الأساسية التي تحتاجها الأسر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة التوزيع وسهولة الوصول إلى الفئات المستهدفة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المشاريع الخيرية التي تنفذها الهيئة خلال شهر رمضان، داخل الدولة وخارجها، والتي تشمل توزيع وجبات الإفطار، وإفطار القرى المسلمة، وزكاة المال، وكفالة الأيتام ، وبناء المساجد، وحفر الآبار، وبناء مراكز تحفيظ القرآن والمراكز الصحية، وغيرها.