الامارات | «طرق دبي» تدشن نظام التقييم الذكي لمسارات الدراجات الهوائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في خطوة ريادية على مستوى العالم، نظام التقييم الذكي لحالة مسارات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي وأصولها، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الذكية والمتطورة.

وتستهدف المبادرة توظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لتحليل شبكة الطرق، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الصيانة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتحسين تجربة مستخدمي وسائل التنقل المرن، ودعم رؤية دبي 2030 للتنقل المستدام.

وأكدت الهيئة أن المبادرة تسهم في تقديم مسارات أكثر أماناً وكفاءة، ما يشجّع على تبني وسائل التنقل المستدامة، ويعتمد نظام التقييم على أنظمة حديثة وكاميرات ومستشعرات متطورة مثبتة على دراجة كهربائية، تتيح تحليل حالة المسارات بدقة من دون التأثير في حركة مستخدميها.

وأكدت الهيئة أن النظام الجديد يتيح التقييم الاستباقي لحالة المسارات، وتطبيق الصيانة التنبئيّة والمستدامة، ما يعزز من كفاءة إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة المالية والبيئية، عبر تقليل التكاليف التشغيلية والصيانة الطارئة، وحققت هيئة الطرق والمواصلات قفزة نوعية في سرعة رصد المسارات، حيث يستطيع النظام الجديد رصد 120 كم من مسارات الدراجات في غضون أربع ساعات فقط، مقابل نظام التفتيش التقليدي، الذي يقدر بـ2.25 كم في اليوم الواحد، ما يعني رصد أسرع بنسبة 98%.

كما يتمكن النظام الذكي من إجراء تحليل وتقييم شامل لأضرار المسارات وأصولها بطول 557 كم في غضون شهر، أي بسرعة تفوق الطرق التقليدية بنسبة 92%، ما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات والتخطيط الاستراتيجي الأمثل لأعمال الصيانة الوقائية وإدارة الأصول.