الامارات | «دبي للصحافة» يحتفي بمؤثرين وصُنّاع محتوى عالميين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف «نادي دبي للصحافة» نخبة من المؤثرين وصُنّاع المحتوى من مختلف أنحاء العالم، الذين يتجاوز عدد متابعيهم المليار شخص حول العالم، بحضور ممثلين عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وذلك في إطار حرص النادي على مد جسور التعاون البنّاء، وتعزيز شبكة العلاقات التي تجمعه بمجتمع الإعلام العربي والعالمي، وسعياً إلى توثيق الروابط مع المبدعين وصُنّاع المحتوى في المنطقة والعالم.

حضر حفل العشاء مجموعة من أبرز المؤثرين وصُنّاع المحتوى، منهم: كيارا فيراني، وجوش ريتشاردز، ودروف راتهي، وهاشم الغيلي، وفلاديمير شموندينكو، ويونس زارو، وآخرون من المؤثرين المعروفين بإسهاماتهم في قطاعات التكنولوجيا والتعليم والترفيه، وغيرها من المجالات.

وقالت مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة، مريم الملا: «تواصل دبي تعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في مجال الابتكار الرقمي والتميّز الإعلامي، مع جذب أبرز صُنّاع المحتوى والمؤثرين عالمياً، الذين يسهمون اليوم بدور واضح وعميق التأثير في صناعة المشهد الإعلامي المستقبلي، ونحن في نادي دبي للصحافة نجدد التزامنا بتحفيز حوار هادف، يعكس الدور المحوري الذي تلعبه دبي في مجال الإعلام الرقمي سريع التطور، نحو ترسيخ المقومات الداعمة لتأثيره الإيجابي على المجتمعات حول العالم».

وأضافت: «هدفنا ترسيخ دور دبي ومكانتها كقوة دفع مؤثرة في تحفيز حوار عالمي غايته تحقيق الخير للبشرية.. المؤثرون وصُنّاع المحتوى الرقمي هم اليوم شركاء في تحقيق هذه الغاية، بوجودهم وانتشارهم الكبير على منصات التواصل، التي أسهمت في تغيير مفاهيم الإعلام ومشهده العالمي، وقد تمكّن النادي من بناء شبكة واسعة من العلاقات الوثيقة مع هذا المجتمع المتنامي من رواد التواصل الاجتماعي، ونحن مستمرون في توسيع نطاق هذه الشبكة بشراكات إيجابية تجمعنا بالمزيد من المؤثرين القادرين على إحداث فارق إيجابي حقيقي في المجتمعات».

من جانبهم، أعرب المؤثرون وصُنّاع المحتوى الحضور عن امتنانهم للفتة الكريمة من نادي دبي للصحافة، وعميق تقديرهم لدبي وما تقدمه من نموذج ملهم للمبدعين في شتى المجالات، وفي مقدمتها المجال الإعلامي، في ضوء المكانة الكبيرة التي أسستها لنفسها على مدار عقود كمركز متطور للعمل الإعلامي بعقلية مستنيرة ونهج منفتح على العالم، ورغبة أكيدة في تهيئة البيئة الداعمة للإبداع والمبدعين، لاسيما في مجال الإعلام بكل قطاعاته التقليدية والجديدة.