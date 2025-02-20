«الطيران المدني» و«أمرك» تُوقعان مذكرة تفاهم استراتيجية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة «أمرك»، المزوّد الرائد لخدمات وحلول الصيانة والإصلاح والعَمرة العسكرية المتقدمة في المنطقة، مذكرة تفاهم استراتيجية، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب على الطيران وتنمية الكفاءات والتميّز التشغيلي.

ويعكس هذا التعاون الاستراتيجي بين الجانبين التزامهما المشترك بتطوير الكوادر البشرية والارتقاء بمعايير التدريب على الطيران، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويتوافق مع رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز قطاع الطيران من خلال نهج الابتكار وتنمية المواهب.

واعتمدت «أمرك» بموجب هذه المذكرة أي آكت الدولية لاستشارات الطيران والتدريب «IACT»، الذراع التجارية والتدريبية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، كشريك تدريب استراتيجي، مما يضمن حصول الفرق الهندسية والتقنية التابعة للشركة على برامج تدريبية مُتخصّصة تدعم وتُلبي احتياجات القطاع.

وحدّدت المذكرة إطاراً عاماً للتعاون بين الجانبين لتطوير برامج تدريبية مُتخصّصة، تُلبي متطلبات العمليات التشغيلية لشركة «أمرك»، مع مُراعاة دمج أفضل الممارسات العالمية في مجال صيانة الطائرات ومعايير السلامة الجوية.

وجرى توقيع المذكرة على هامش مشاركة الطرفين في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025»، وذلك بحضور سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وجاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «أمرك».

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «يشكّل هذا التعاون الاستراتيجي بين الهيئة العامة للطيران المدني وشركة AMMROC خطوةً مهمةً نحو تعزيز التدريب وتطوير القدرات في قطاع الطيران بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال الاستفادة من خبرات أي آكت الدولية لاستشارات الطيران والتدريب (IACT)، الذراع التجارية والتدريبية للهيئة العامة للطيران المدني، نضمن حصول كوادر AMMROC على تدريبٍ عالمي المستوى يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير التنظيمية. ويعكس هذا التعاون التزامنا بدعم الابتكار، وتعزيز الكفاءة الفنية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كإحدى الدول الرائدة عالمياً في مجال التميز في الطيران».

وتُركز هذه الشراكة على تعزيز قدرات التدريب العملي، من خلال تعاون الطرفان على استقطاب أبرز وأهم مُقدّمي خدمات التدريب، والاستفادة من خبراتهم، بما يضمن الوصول إلى أحدث المرافق والتكنولوجيا المتقدمة.

من جانبه، قال جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «أمرك»: «تأتي الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة، انطلاقاً من إدراكنا أن مستقبل التميّز في قطاع الطيران يعتمد على التطوير المُستمر للكفاءات وإمكانية الوصول إلى تدريب عالمي المستوى. كما أن هذه الشراكة ستُعزّز التزامنا ببناء كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات القطاع المُتغيّرة، حيث نتطلع من خلال الاستثمار في حلول التدريب المتقدمة، إلى ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال صيانة الطائرات والابتكار في قطاع الطيران والفضاء».