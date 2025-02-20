الامارات | رئيس الدولة يشهد جانبا من فعاليات "نافدكس"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، اليوم فعاليات معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2025"، والتي تعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض" أدنيك" تزامناً مع معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025".

وقام سموه بجولة في المعرض، شملت أجنحة ومنصات عدد من الشركات الوطنية والدولية المشاركة، اطلع خلالها على أحدث ما تقدمه من أنظمة وابتكارات في المجالات الدفاعية البحرية.

رافق سموه، خلال جولته في المعرض، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من المسؤولين.