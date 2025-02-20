مكتوم بن محمد يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الخميس) معالي ديمتري باتروشيف، نائب رئيس الوزراء في روسيا الاتحادية.

تناول اللقاء، الذي جرى في ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في سياق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لاسيما ضمن القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الشاملة والمستدامة في البلدين، وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

كما تم خلال اللقاء، استعراض أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وجرى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك. حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي هلال سعيد المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة الدكتور محمد أحمد الجابر سفير دولة الإمارات لدى جمهورية روسيا الاتحادية.