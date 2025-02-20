الامارات | "دبي الصحية" تؤمن فعاليات النسخة السادسة من "ألعاب دبي" بعيادة ميدانية وفريق طبي متكامل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار التزامها بتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لتأمين الفعاليات الكبرى، أعلنت دبي الصحية عن مشاركتها في تأمين فعاليات النسخة السادسة من "ألعاب دبي" 2025 الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في الإمارة، بهدف توفير خدمات صحية شاملة للمشاركين من اللاعبين والمنظمين والجمهور، وذلك بالتعاون مع لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي.

وتعد "ألعاب دبي" الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في إمارة دبي وتجسد صورة دبي كمدينة نابضة بالحياة، والذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وتأتي في نسختها السادسة بهوية جديدة كمنصة مثالية للتحفيز على تبني نمط حياة صحي، والعمل على تخطي التوقعات والعمل بروح الفريق الواحد، ويستقطب الحدث سنوياً أعداداً كبيرة من المشاركين والجماهير، ويستضيف هذا العام 244 فريقاً ضمن مختلف الفئات، تشمل 84 فريقاً في تحدي الحكومة "رجال"، و26 فريقاً في تحدي الحكومة "سيدات"، بالإضافة إلى 28 فريقاً في فئة "تحدي المجتمع"، و50 فريقاً ضمن فئة "تحدي المدن".

وقال المدير التنفيذي للعمليات في "دبي الصحية" خليفة باقر: "نحرص في دبي الصحية على تسخير كافة إمكاناتنا البشرية لتأمين الفعاليات البارزة في إمارة دبي، بالتعاون مع شركائنا في لجنة تنظيم الفعاليات، ويأتي ذلك في إطار التزامنا بتوفير خدمات صحية بمعايير عالمية توفر بيئة آمنة للجميع".

وأضاف: " تشهد " ألعاب دبي" إقبالاً واسعاً من قبل الفرق المشاركة في مختلف الفئات إلى جانب حضور جماهيري كبير، مما يؤكد أهمية تعزيز الجاهزية الطبية لضمان سلامة الجميع وتقديم أفضل الخدمات الصحية بكفاءة وسرعة".

من جهتها قالت مدير الفعاليات والخدمات المجتمعية في "دبي الصحية" الدكتورة عهد شاهين:"تم إعداد خطة متكاملة لتأمين المشاركين من اللاعبين والمنظمين والجماهير من خلال إنشاء عيادة ميدانية مجهزة في دبي فيستيفال سيتي، تضم 40 كادراً طبياً وتمريضياً في تخصصات طب الطوارئ والطب العام، إلى جانب طاقم إداري مكون من 10 أفراد، تعمل على مدار أربعة أيام خلال فترة تنظيم البطولة الرئيسة من تاريخ 20 إلى 23 فبراير الجاري".

وتابعت:" عملت دبي الصحية على تعزيز آلية الاستجابة السريعة بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من خلال رفع حالة الجاهزية في المستشفيات التابعة لها، بما يضمن توفير أعلى معايير السلامة للجميع".