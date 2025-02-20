الامارات | عبدالله بن زايد ووزير خارجية بلغاريا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع جورج جورجيف وزير خارجية جمهورية بلغاريا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم وتعزيز جوانب التعاون في مختلف القطاعات.

كما استعرض الجانبان مستوى تطور العمل المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية بلغاريا، خاصة في المجالات التي تعزز التنمية المستدامة في البلدين.