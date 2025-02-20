سعود بن صقر يستقبل وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، اليوم، معالي كيفورك بابويان، وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا، والوفد المرافق، وذلك بحضور سعادة كارين كريكوريان، سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية أرمينيا في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، بما يُسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة ودفع عجلة التقدّم والازدهار في البلدين.

وأشاد سموه بمتانة العلاقات الثنائية وروابط الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا، وما تشهده من تطور ملحوظ في عددٍ من القطاعات الحيوية.

كما بحث سموه مع الوزير فعاليات الملتقى الأرميني، الذي تستضيفه رأس الخيمة للمرة الأولى بدعم من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، تحت عنوان «صُنع في أرمينيا 2025».

ويشهد الملتقى مشاركة أكثر من 50 شركة أرمينية متخصصة في مختلف القطاعات، ويستمر حتى 22 فبراير الجاري.

وأعرب معالي كيفورك بابويان عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. وأكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دولة الإمارات، مشيداً بالنهضة الحضارية التي تشهدها رأس الخيمة ومكانتها المتنامية إقليمياً وعالمياً.