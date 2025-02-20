الامارات | الإمارات تتضامن مع الكويت وتعزّي في استشهاد وإصابة عدد من أفراد الجيش الكويتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع دولة الكويت الشقيقة وصادق تعازيها في استشهاد اثنين وإصابة عدد من أفراد الجيش الكويتي خلال أحد التمارين العسكرية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة لدولة الكويت وللحكومة وللشعب الكويتي الشقيق، ولأهالي وذوي الشهيدين في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.