الامارات | تاكسي دبي تحقق 19% نمواً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للسنة المالية 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن تاكسي دبي تحقق 19% نمواً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للسنة المالية 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة تاكسي دبي، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، اليوم، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .

وحققت تاكسي دبي نتائج متميزة خلال السنة المالية 2024، وهي أول سنة تشغيلية كاملة لها بعد ادراجها في سوق دبي المالي.

وقد تزامن أداء الشركة بالنمو الاقتصادي المتسارع في دبي والزيادة الملحوظة في السياحة وأعداد السكان في دبي، بالإضافة إلى التوسع الحضري الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على خدمات النقل المتنوعة التي تقدمها شركة تاكسي دبي.

وارتفعت الإيرادات خلال العام بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 2.20 مليار درهم، مدفوعة بالأداء الإيجابي في جميع قطاعات الشركة.

إيرادات قطاع مركبات الأجرة

كما شهدنا زيادة في إيرادات قطاع مركبات الأجرة في شركة تاكسي دبي بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.92 مليار درهم، من خلال الزيادة في عدد الرحلات، حيث قامت الشركة بتوسيع حجم أسطولها لتقديم خدمة أفضل لمتعامليها.

وأضافت الشركة إلى أسطولها التشغيلي 744 مركبة منذ بداية العام، ليصل إجمالي أسطول مركبات الأجرة التشغيلي إلى 5,960 مركبة.

وخلال العام، حصلت الشركة على 994 لوحة جديدة ، بفضل مضاعفة أسطولها من مركبات الأجرة في المطار وتخصيص 644 لوحة جديدة من خلال مزادات هيئة الطرق والمواصلات، الأمر الذي عزز مكانتها في سوق مركبات الأجرة في دبي، حيث ارتفعت حصتها السوقية إلى 47%.

وشهد قطاع مركبات الليموزين زيادة في الإيرادات بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 124.5 مليون درهم خلال السنة المالية 2024، مدعوماً بتوسيع أسطولها بمركبات إضافية.

وأنجزت مركبات الأجرة والليموزين التابعة للشركة أكثر من 49 مليون رحلة خلال العام، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالعام السابق.

قطاع الحافلات

كما حقق قطاع الحافلات نمواً استثنائياً خلال السنة المالية، بفضل منح عقود خدمة جديدة وزيادة حجم أسطولها.

ونتيجة لذلك، ارتفعت الإيرادات بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 119.2 مليون درهم.

وساهمت الشراكات التي أبرمتها شركة تاكسي دبي مع أبرز شركات خدمات التوصيل في تعزيز النمو السريع لقطاع دراجات التوصيل، حيث شهدت الإيرادات زيادة بمقدار 2.3 مرة.

وساهم الأداء القوي للإيرادات لشركة تاكسي دبي في زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 584.4 مليون درهم، بهامش مميز قدره 27%، حيث تواصل الشركة تركيزها على تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال الاستفادة من حجم أعمالها واعتماد التكنولوجيا الحديثة التي تعمل على تحسين توظيف الموارد وصيانة الأسطول.

وفي إطار التزامها بالاستدامة، تواصل الشركة تعزيز اعتمادها على المركبات الموفرة للوقود، حيث تتجاوز نسبة المركبات الصديقة للبيئة الهجينة أو الكهربائية، نسبة 85% من أجمالي أسطول مركبات الأجرة والليموزين التابع لشركة تاكسي دبي.

وانخفض صافي الربح المسجّل بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 331.3 مليون درهم، بسبب فرض ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وزيادة تكلفة الفائدة. ومع ذلك، وعلى أساس المقارنة، وباستثناء الضريبة وتكاليف الفائدة، شهد صافي الربح زيادة قوية بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق.

ميزانية عمومية جيدة

وحافظت شركة تاكسي دبي على ميزانية عمومية جيدة، مع معدل صافي دين منخفض بقيمة 1.13 مقارنةً بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، ورصيد نقدي قدره 336.1 مليون درهم وذلك لغاية 31 ديسمبر 2024.

وتعليقاً على نتائج الشركة للسنة المالية 2024، قال عبد المحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي: "حققت الشركة أداءً متميزاً خلال السنة المالية 2024 لتعزز قدرتنا على الاستفادة من مسيرة النمو الإيجابية التي تشهدها دبي، حيث نركز على تقديم حلول تنقل عالمية المستوى في الإمارة ودعم استراتيجيتها الطموحة للتنمية الحضرية والتنقل. واستناداً إلى النجاح الذي حققناه خلال العام، أطلقنا استراتيجيتنا الجديدة والطموحة للسنوات الخمس القادمة والتي ترسخ مكانة تاكسي دبي باعتبارها ’خيار التنقل المفضل للجميع ‘. وستؤدي هذه الاستراتيجية الجديدة إلى مضاعفة نمو محفظة أعمالنا، مدعومةً باستثمارات إضافية في المركبات الكهربائية والهجينة، بينما نواصل جهودنا لتقليل الأثر البيئي للقطاع وتعزيز حلول التنقل المستدامة والصديقة للبيئة".

وأضاف كلبت: "يسرني أن أعلن أيضاً أن مجلس إدارة تاكسي دبي قد أوصى بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 122.3 مليون درهم ليصل إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المالية 2024 إلى 281.6 مليون درهم، وذلك بما يتماشى مع سياستنا لتوزيع أرباح بنسبة 85% على الأقل من صافي الربح السنوي".

نتائج متميزة

ومن جهته، قال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: "سجلت شركة تاكسي دبي نتائج متميزة خلال أول سنة تشغيلية لها كشركة مدرجة في سوق دبي المالي، مما يؤسس لقاعدة قوية تدعم نموها المستقبلي. فقد ارتفعت إيراداتنا بنسبة 12% لتصل إلى 2.20 مليار درهم خلال السنة المالية 2024، وهي أعلى إيرادات سنوية لنا على الإطلاق، كما ارتفعت أرباحنا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 19% لتصل إلى 584.4 مليون درهم، مما يعكس مكانتنا الراسخة في السوق مع زيادة حصتنا في سوق مركبات الأجرة في دبي إلى47%. حيث ساهم النمو السكاني الكبير في دبي وازدهار قطاعها السياحي في تعزيز أدائنا القوي، ما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات النقل في جميع أنحاء الإمارة".

وأضاف الفلاسي: "حققت شراكتنا الحصرية مع منصة بولت نجاحاً باهراً، حيث تم إنجاز مليون رحلة بحلول منتصف يناير بعد إطلاق خدمات الليموزين على المنصة في ديسمبر. وتعزز هذه الشراكة مكانتنا في قطاع خدمات الحجز الإلكتروني، مع المساهمة في تحقيق هدف دبي لتحويل 80% من رحلات مركبات الأجرة إلى الحجز الإلكتروني خلال السنوات المقبلة. وسنواصل تركيزنا في المستقبل على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتوظيف مواردنا بالشكل الأمثل، مع تنفيذ استراتيجيتنا الجديدة للنمو لتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، مع توفير خدمات استثنائية ترتقي بتجربة متعاملينا".

استراتيجية تاكسي دبي الطموحة للفترة 2025 – 2029

بناءً على نجاحها الاستثنائي خلال عام 2024، أطلقت شركة تاكسي دبي استراتيجيتها الخمسية الجديدة للفترة 2025 – 2029، والتي تهدف إلى تعزيز ريادتها وترسيخ مكانتها كأكبر مشغل لمركبات الأجرة في إمارة دبي، وتهدف كذلك إلى مضاعفة نمو محفظة أعمال الشركة وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين. كما تحدد الاستراتيجية رؤية جديدة للشركة، تهدف إلى جعلها "خيار التنقل المفضل للجميع"، حيث ترتكز هذه الرؤية على رسالة محورية تتمثل في "الريادة في تقديم خدمات تنقل رقمية آمنة تلبي احتياجات المجتمع في الراحة والتواصل والاستدامة".

وتعد الاستدامة أيضاً ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الشركة، حيث تستهدف زيادة استثماراتها في المركبات الصديقة للبيئة والتقنيات المبتكرة، وهو ما يعكس التزامها الراسخ بالحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز حلول التنقل الصديقة للبيئة.

تعزيز الابتكار من خلال الشراكة الاستراتيجية مع "بولت "

تعاونت شركة تاكسي دبي مع شركة بولت في نهاية العام الماضي، وهي منصة عالمية للتنقل المشترك تعمل في أكثر من 600 مدينة في 50 دولة ، لإطلاق منصة بولت المبتكرة للنقل الرقمي في المنطقة، حيث حصلت شركة تاكسي دبي على حقوق تشغيل حصرية لها.

وستتيح هذه الشراكة الاستراتيجية لتاكسي دبي فرصة الاستفادة بشكل أكبر من سوق مركبات الأجرة والنقل الإلكتروني بشكل عام، إلى جانب المساهمة في خطة دبي نحو تحويل 80% من رحلات مركبات الأجرة إلى الحجز الإلكتروني خلال السنوات القادمة.

ومن خلال الاستفادة من تقنيات بولت المتطورة، ستتمكن شركة تاكسي دبي من الاستفادة من مكانة شركة بولت العالمي، مما يوفر لها الوصول إلى قاعدة متعاملين عالمية واسعة من السياح والمسافرين القادمين إلى دبي.

وقد أثبتت الخدمة الجديدة، التي تم إطلاقها في ديسمبر 2024، نجاحاً كبيراً مع وصول عدد الرحلات التي نفذتها في دبي إلى مليون رحلة حتى منتصف يناير مع استمرار الطلب القوي على الخدمة.

ويُعزى هذا النجاح إلى أسطولها المتميز من مركبات الليموزين الفاخرة، الذي يضم أكثر من 200 شريك من الشركات الرائدة، إلى جانب فريق من السائقين المحترفين ذوي الخبرة العالية والذين يصل عددهم إلى 18,000 سائق.

وسيتم لاحقاً إطلاق خدمة الحجز الالكتروني لمركبات التاكسي عبر منصة بولت، ما سيتيح للمستخدمين خيارات أوسع وتجربة أكثر راحة ومرونة.

توصيات مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح عن السنة المالية 2024

أوصى مجلس إدارة شركة تاكسي دبي بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 122.3 مليون درهم عن النصف الثاني من العام، بواقع 4.89 فلس للسهم الواحد. ويأتي ذلك بعد توزيع الأرباح الفصلية المعلنة في أغسطس 2024، بقيمة 159.3 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2024، ليصل بذلك إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المالية 2024 إلى 281.6 مليون درهم، بواقع 11.26 فلس للسهم الواحد.

ومن المتوقع توزيع الأرباح النهائية في أبريل 2025، وذلك رهناً بموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية، وبما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح للشركة التي تستهدف توزيع الأرباح بنسبة لا تقل عن 85% من صافي الربح السنوي، يتم توزيعها كل نصف سنة.

النظرة المستقبلية

تتطلع شركة تاكسي دبي إلى مستقبل واعد في جميع القطاعات، وذلك بفضل التوقعات الايجابية لأداء اقتصاد دبي، حيث من المتوقع أن يشهد معدل النمو المركّب للسكان زيادة بنسبة 2.7% بين الأعوام 2024 و2040.

وفي عام 2024، سجلت دبي أعلى زيادة في عدد السكان منذ عام 2018، حيث ارتفع عدد السكان بأكثر من 169 ألف نسمة خلال العام ليصل إلى 3.83 مليون نسمة في نهايته بحسب مركز دبي للإحصاء. واستقبلت دبي 18.72 مليون سائح دولي في عام 2024، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس الزخم الإيجابي في محركات أعمال شركة تاكسي دبي الرئيسية.

إضافة إلى ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4% عام 2024 ، ويرتفع إلى 5.1% في 2025.

وتتمتع الشركة بمكانة رائدة ومتنامية تتيح لها أن تستفيد من النمو القوي الذي تشهده الإمارة، مع مواصلة استثماراتها في التقنيات المتطورة والشراكات لتوفير فرص جديدة للنمو.