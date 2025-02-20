ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع دبي الرقمية، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك لتطوير بيئة العمل الرقمية، وتقديم حلول تقنية مبتكرة تدعم التحول الرقمي في حكومة دبي.

وتم التوقيع في مقر الدائرة، بحضور عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومطر سعيد الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية. وتشمل الاتفاقية التعاون في مجالات الدعم الفني وتعزيز الكفاءات والموارد البشرية، بما يسهم في تسريع أهداف التحول الرقمي في الجهات الحكومية بصفة عامة. وفي ختام الحفل، كرّمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي موظفي دبي الرقمية، تقديراً لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم القيّمة في التعاون المستمر بين الجهتين.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «نؤمن في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بأن تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحلول التقنية ركيزتان أساسيتان لبناء بيئة عمل حكومية مرنة، تتبنى أعلى معايير الابتكار والاستدامة تلبيةً لمتطلبات المستقبل. وتعكس هذه الاتفاقية الحرص المشترك على توطيد أواصر التعاون الثنائي، وتشكل خطوةً استراتيجية تسهم في تعزيز دورنا في رحلة التحول الرقمي لحكومة دبي».