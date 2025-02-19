الامارات | «إيدج» تُطلق مركبات قتالية مدرعة وروبوتية جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «إيدج» عن خمس منصات برية متقدمة خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2025»، شملت ثلاثة طرز جديدة قدمتها شركة «نمر» من الجيل الثاني من آليات «عجبان»، والمركبة القتالية الروبوتية «هافوك 8x8» من «ميلرم»، وآلية «ربدان» المطورة للإنقاذ 8x8 من «الجسور».

وقال رئيس قطاع المنصات والأنظمة في «إيدج»، خالد الزعابي، في بيان صحافي، أمس، إن المجموعة تقدم حلولاً متقدمة وتنافسية عالمياً تلبي كل المتطلبات التشغيلية، المأهولة وغير المأهولة، ونعمل من خلال منصات شركات «نمر» و«ميلرم للروبوتات والجسور» على تعزيز إمكاناتنا بمنصات متطورة ترتقي بقدرات التنقل والبقاء وفعالية المهام.

وكشفت «نمر» عن ثلاثة طرز جديدة من الآليات المدرعة متعددة الأدوار ضمن سلسلة «عجبان»، وجرى تصميم كل منها لتلبية المتطلبات المختلفة لمهام محددة، وتنتمي آليات «عجبان» الجديدة إلى مجموعة متنامية من الآليات المزودة بمنصات وأنظمة فرعية مشتركة، ما يرتقي بقابلية التوسع، ويتيح للمستخدمين خيارات متعددة.

وتستوعب آلية «عجبان 452A» من الجيل الثاني، بعد رفع سعة طاقمها، 11 فرداً، ما يجعلها آلية مثالية للاستخدام ناقلة جنود مدرعة، أو لمهام المراقبة أو الإسعاف أو الأمن الداخلي.

بينما تشكّل «عجبان 432AU» آلية لوجستية تكتيكية خفيفة متعددة الاستخدامات، ومحمية ضد الانفجارات، ذات سعة مطورة تستوعب طاقماً من ثلاثة أفراد، وجرى تطويرها خصيصاً لاستيعاب نظام هاون، وتعد آلية مُحسّنة لتكامل القيادة والتحكم والاتصالات، وتتميز بمحاور شديدة التحمل وقابلة للتطوير، مع إمكانية تزويدها بمحاور متعددة.

بينما صممت «نمر» آلية «عجبان 441AE» بناءً على هيكلها المثبت ميدانياً، وتشكّل منصة متينة تستوعب طاقماً من خمسة أفراد، ومصممة للعمليات اللوجستية وكمدفع هاون متنقل، كما أنها مصممة هندسياً لدعم العمليات، وتتميز بقاعدة عجلات أطول وتصميم داخلي معياري، ما يتيح تكيفاً سلساً لنقل البضائع، والملاجئ، وتكوينات حمل الهاون، ويمكن لطرازي «عجبان 432AU و441AE» كذلك حمل ملجأ، ما يعزز تنوعهما.

وأطلقت «ميلرم للروبوتات»، التي تمتلك مجموعة «إيدج» حصة الأغلبية فيها، مركبة «هافوك 8×8» القتالية الروبوتية، التي تمثل تقدماً هائلاً في تكنولوجيا المركبات البرية الهجينة غير المأهولة.

وتعمل «هافوك»، المزودة بمحرك كهربائي هجين، بصمت تقريباً، ما يعزز تخفيها وقدرتها على التكيف.

كما أطلقت «الجسور»، المشروع المشترك بين مجموعة «إيدج» وشركة «أوتوكار»، آلية «ربدان» المطورة للإنقاذ 8x8، المدرعة وعالية الأداء والمصممة للعمليات السريعة في ميدان المعركة، وتعمل الآلية بمحرك بقوة 720 حصاناً، وتوفر قدرات تنقل استثنائية وحماية عالية من المقذوفات والألغام لضمان سلامة الطاقم خلال مهام الإنقاذ.

وجرى تجهيز آلية «ربدان» برافعة هيدروليكية، وشفرة جرّافة، ورافعة طويلة، ما يمكّنها من رفع ونقل ووضع أنظمة الأبراج، وحزم الطاقة، ومجموعات الحماية بدقة.