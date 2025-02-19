الامارات | محمد بن راشد: الإمارات الثالثة عالمياً في ثقة الشعب بأداء الحكومة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن حكومة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في ثقة الشعب بأداء الحكومة، وفقاً لتقرير «إدلمان للثقة في الحكومات 2025» الذي صدر أخيراً في نيويورك.

وأكّد سموّه أن الثقة تم بناؤها عبر 50 عاماً من شرعية العمل والإنجاز.. واليوم وبقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتعزز الثقة.. وتترسخ المصداقية.. ويزداد التفاف الشعب حول حكومته. وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «وفقاً لتقرير إدلمان للثقة في الحكومات 2025، الذي صدر مؤخراً في نيويورك، جاءت حكومة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في ثقة الشعب بأداء الحكومة».

وأضاف سموّه: «الثقة تم بناؤها عبر 50 عاماً من شرعية العمل والإنجاز.. واليوم وبقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد تتعزز الثقة.. وتترسخ المصداقية.. ويزداد التفاف الشعب حول حكومته وقيادته لصنع أفضل تجربة تنموية وأفضل مستوى لحياة الشعوب عالمياً».

محمد بن راشد:

. الثقة تم بناؤها عبر 50 عاماً من شرعية العمل والإنجاز، واليوم بقيادة محمد بن زايد تتعزز الثقة وتترسخ المصداقية ويزداد التفاف الشعب حول حكومته.