الامارات | رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض "آيدكس 2025"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، اليوم جويدو كروسيتو وزير دفاع الجمهورية الإيطالية..وذلك على هامش فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" التي تعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض" أدنيك".

وبحث سموه ووزير الدفاع الإيطالي علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية .. كما تطرق اللقاء إلى أهمية معرض "آيدكس" بما يمثله من منصة دولية مهمة للشركات والجهات الدفاعية المتخصصة من مختلف دول العالم لعرض ابتكاراتها والتعرف على آخر ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية في العالم.

حضر اللقاء كل من..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ومحمد بن مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع، ويوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة.



وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد قام بجولة في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" شملت عدداً من المنصات والأجنحة المشاركة في المعرض اطلع سموه خلالها على أبرز ما تقدمه من أنظمة وحلول تكنولوجية مبتكرة في مجال الصناعات الدفاعية.

رافق سموه خلال الجولة..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وفيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، والفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة.