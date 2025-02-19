محمد بن راشد: الإمارات في المركز الثالث عالمياً في ثقة الشعب بأداء الحكومة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن حكومة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في ثقة الشعب بأداء الحكومة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: « وفقاً لتقرير إدلمان للثقة في الحكومات 2025 الذي صدر مؤخراً في نيويورك جاءت حكومة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في ثقة الشعب بأداء الحكومة».

وأضاف سموه: «الثقة تم بناؤها عبر خمسين عاماً من شرعية العمل والإنجاز.. واليوم وبقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد تتعزز الثقة.. وتترسخ المصداقية.. ويزداد التفاف الشعب حول حكومته وقيادته لصنع أفضل تجربة تنموية وأفضل مستوى لحياة الشعوب عالمياً ».