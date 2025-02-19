الامارات | محمد بن راشد: حكومة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في ثقة الشعب بأداء الحكومة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن حكومة الإمارات جاءت في المركز الثالث عالمياً في ثقة الشعب بأدائها وفقاً لتقرير إدلمان للثقة في الحكومات 2025 الذي صدر مؤخراً في نيويورك. وأكد سموه أن هذه الثقة تم بناءها عبر خمسين عاماً من شرعية العمل والإنجاز .. واليوم تتعزز الثقة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،.. وتترسخ المصداقية ويزداد التفاف الشعب حول حكومته وقيادته.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "وفقاً لتقرير إدلمان للثقة في الحكومات 2025 الذي صدر مؤخراً في نيويورك جاءت حكومة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في ثقة الشعب بأداء الحكومة ."

وأضاف سموه: " الثقة تم بناءها عبر خمسين عاماً من شرعية العمل والإنجاز … واليوم وبقيادة محمد بن زايد تتعزز الثقة.. وتترسخ المصداقية .. ويزداد التفاف الشعب حول حكومته وقيادته لصنع أفضل تجربة تنموية وأفضل مستوى لحياة الشعوب عالميا."