الامارات | شرطة الشارقة تضبط 19 مركبة قام سائقوها باستعراضات متهورة على الطرق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة بشرطة الشارقة 19مركبة ودراجة نارية واحدة قام سائقوها باستعراضات متهورة على الطرق، معرضين بذلك حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، واتخذت حيالهم الإجراءات القانونية.

وأوضح مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، العقيد محمد علاي النقبي، أنه تم رصد تجمع مركبات مساء أمس في إحدى المناطق في الإمارة يمارسُ القيادة بطيش وتهور، وأسفرت هذه الممارسات عن تسجيل عدة مخالفات، منها: القيادة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين للخطر، والقيادة بدون لوحات أرقام، وطمس لوحات المركبة، وقيادة مركبة تسبب ضجيجاً؛ للحد من السلوكيات السلبية، مضيفاً أن هذه المخالفات يعاقب عليها قانون السير والمرور ، إذ تصل الغرامة المالية إلى 3000 درهم إماراتي، وإضافة 23 نقطة مرورية، وحجز مركبة 90 يوماً، بالإضافة إلى رسوم فك الحجز تصل الى 20،000 درهم إماراتي.

وأضاف مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة أن الالتزام بالقوانين المرورية هو ركيزة أساسة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وأن القيادة الآمنة تعكس الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على السلامة العامة، مشيراً إلى أن التصرفات المتهورة على الطرق تشكل خطراً على أمن مستخدمي الطريق وسلامتهم.

وأشار النقبي إلى أن شرطة الشارقة تواصل جهودها في تعزيز الوعي المروري من خلال الحملات التوعية والمراقبة الميدانية، داعياً أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات تهدد سلامة الطرق ومستخدميها؛ انطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية في تعزيز الأمن المروري؛ لضمان بيئة مرورية آمنة للجميع.