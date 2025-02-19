الامارات | "المعرفة": دوام المدارس الخاصة بدبي لا يتجاوز 5 ساعات باليوم في رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، عن أن ساعات اليوم الدراسي في مدارس دبي الخاصة خلال شهر رمضان الفضيل لا تتجاوز 5 ساعات كحدّ أقصى خلال أيام الأسبوع، على أن تلتزم الإدارات المدرسية بانتهاء الدوام المدرسي الساعة 12 ظهراً كحدٍ أقصى يوم الجمعة".

وقالت الهيئة لـ"الإمارات اليوم": "حرصا على إثراء تجارب التعليم والتعلم للطلبة بما يتناسب مع الأجواء الإيمانية خلال الشهر الكريم، هناك عدداً من الإرشادات والتعليمات التي تم اعتمادها مؤخراً والتي من شأنها ضبط إيقاع العملية التعليمية وتعزيز تجربة الطلبة المعرفية خلال ايام الصيام، إذ ينبغي على المدارس الخاصة بدبي استثناء الطلبة الصائمين من المشاركة في حصص التربية البدنية.

وشددت الهيئة على المدارس الخاصة في دبي في أهمية الأخذ بعين الاعتبار آراء أولياء الأمور في المدرسة حول مواعيد بداية ونهاية اليوم الدراسي.

وقالت: "نبارك لطلبتنا وللمجتمع التعليمي اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، راجين أن نستمد من أيامه المباركة أسمى المعاني الطيبة والقيم الإيجابية من العمل الدؤوب والمثابرة".