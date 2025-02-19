الامارات | «التربية» تستعين بمعلمين لمراجعة هيكلية الامتحانات قبل اعتمادها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، ممثلة في إدارة التقييم وقياس أداء الطلبة، إصدار النسخة الأولية من هيكلية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري 2024-2025، إذ عمّمتها على الإدارات المدرسية والمعلمين عبر منصة التعلّم الذكي، للاستعانة بخبرات الهيئات التدريسية في عملية المراجعة، لضمان جاهزية الامتحانات ودقتها قبل الاعتماد النهائي.

وتشمل هيكلية المواد الدراسية من الفئة «A» لطلبة الصفين الثالث والرابع، والصفوف من التاسع إلى الـ12، بينما تقتصر على مادتَي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية للصفوف من الخامس إلى الثامن.

وفي إطار حرص الوزارة على دقة الامتحانات ووضوحها، دعت معلمي المواد الدراسية إلى مراجعة الوثيقة وتصحيح أي خطأ أو ملاحظة في 12 مادة مختلفة، عبر تدوين ملاحظاتهم في استمارة مخصصة لهذا الغرض، إذ تتوزع التعديلات المطلوبة ضمن خمسة محاور رئيسة، تشمل: السؤال الامتحاني، المهارات، الأمثلة، المصدر التعليمي، أرقام الصفحات.

وأكدت إدارة التقييم وقياس أداء الطلبة ضرورة تقديم الملاحظات في غضون ثلاثة أيام عمل من نشر الهيكلية، لضمان مراجعتها وتدقيقها واعتمادها في الوقت المناسب، وتحدد الهياكل نواتج التعلّم ومعايير الأداء المتوقعة من الطالب، إلى جانب المهارات التي يقيسها كل سؤال، ونوع الأسئلة المطروحة، إضافة إلى جدول للملاحظات الجانبية، كما تتضمن تفاصيل دقيقة حول مدة الامتحان، والدرجة القصوى، وطبيعة الاختبار سواء كان ورقياً أو إلكترونياً.