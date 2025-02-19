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الامارات | تأسيس منشأة تصنيع وتجميع «المستشعرات التقاربية» في الإمارات

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | تأسيس منشأة تصنيع وتجميع «المستشعرات التقاربية» في الإمارات 1/2
  • الامارات | تأسيس منشأة تصنيع وتجميع «المستشعرات التقاربية» في الإمارات 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع مجلس التوازن وشركة كامان للمنتجات الدقيقة، التابعة لمجموعة «كامان»، وشركة «كينتسوجي القابضة»، مذكرة تفاهم لتأسيس منشأة تصنيع وتجميع «المستشعرات التقاربية»، وستتخذ من «مجمع توازن الصناعي» التابع لمجلس التوازن مقراً لها.

وتتميّز تقنية «المستشعرات التقاربية» بقابليتها للاستخدام مع قنابل الليزر الموجهة، وتوفير حلول فاعلة لاستهداف أهداف عدة بنظام واحد، مع سهولة التركيب، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع فرص عمل للكفاءات الوطنية في مجالات التصنيع الدقيق والهندسة المتقدمة.

وقع الاتفاقية خلال اليوم الثاني من معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025»، المدير التنفيذي للبرنامج الاقتصادي في مجلس التوازن، ماجد سيف الشامسي، والمدير التنفيذي الإقليمي في شركة كامان، شريف فهمي، ونائب الرئيس للأنظمة المتقدمة في شركة «كينتسوجي القابضة»، عبدالرحمن الهرمودي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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