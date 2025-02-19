عمر الدرعي: «الشوّاف» مهمة وطنية لمواكبة العلوم والمعارف في تحري الأهلة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

شارك معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، في ملتقى «الشوّاف» الأول لتحري الأهلة في نسخته الأولى «أسسٌ شرعية، ومنطلقاتٌ فلكية، وجهودٌ وطنية» الذي نظمه مجلس الإمارات للإفتاء، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في أبوظبي، أمس الأول، بهدف تعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال تحري الأهلة، وتطوير أدوات الاجتهاد الشرعي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وحضره معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي العلامة عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء.

وأكد معالي الدكتور الدرعي أن الملتقى تأتي أهميتُه من كونِ المجلسِ هو جهة الاختصاصِ في قضيةِ تحرِّي الأهلةِ، ويستندُ في ذلك إلى تشريعٍ وطنيٍّ؛ وقال معاليه: «في ملتقانا هذا نتجاوز مهمة امتداد الرؤيةِ البصريةِ إلى الرؤيةِ المستقبليةِ، ليكونَ الشوّاف مهمةً وطنيةً وأداةً في استشرافِ المستقبلِ، والعمل على المواكبةِ للعلومِ والمعارفِ الحديثةِ، وخاصةً منها ما يتعلقُ بالفضاءِ والفلكِ»، مؤكداً أنَّ لدولةِ الإماراتِ بصماتها المشهودة في الفضاءِ ولا شكَّ أنَّه سيكونُ لها في هذه المسألة أكبرُ الأثرِ.