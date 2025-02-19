قائد الحرس الوطني يقوم بجولة في «آيدكس 2025»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

قام اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، بجولة في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025» اطلع خلالها على أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية المعروضة وأبرز الابتكارات في مجالات الأمن والدفاع. وزار قائد الحرس الوطني، خلال الجولة، عدداً من الأجنحة الوطنية والدولية، واستمع إلى شرح مفصل من ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة حول أحدث الحلول والمعدات الدفاعية، وناقش سبل الاستفادة منها في تعزيز منظومة الحرس الوطني.

إلى ذلك استقبل اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، في مكتبه بمعرض «آيدكس 2025»، معالي الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة، مدير أركان الحرس الوطني البحريني. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.