قائد الحرس الوطني يزور «قيادة شرطة الشارقة» وملتقى الابتكار الأمني

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

زار اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، القيادة العامة لشرطة الشارقة، وملتقى الشارقة للابتكار الأمني، حيث كان في استقباله اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.واطلع قائد الحرس الوطني، خلال الزيارة، على أحدث المشاريع والمبادرات الأمنية التي تنفذها شرطة الشارقة، كما استمع إلى شرح حول التقنيات المبتكرة المستخدمة في تعزيز الأمن والسلامة، ودور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير المنظومة الشرطية.

