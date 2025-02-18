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الامارات | الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي 1/2
  • الامارات | الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  رحبت دولة الإمارات بالمباحثات التي انطلقت في العاصمة السعودية الرياض بين الوفدين الروسي والأمريكي، بشأن الأزمة الأوكرانية، معربة عن أملها في أن تكون المحادثات خطوة هامة نحو جسر الهوة وتعزيز التواصل والحوار لإنهاء هذا الصراع والذي مضى عليه نحو 3 سنوات.

وثمنت وزارة الخارجية، في بيان لها، الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستضافة هذه المباحثات، والتي تعكس التزام المملكة بدعم جهود السلام الدولية، وتحقيق الاستقرار والازدهار العالميين.

وأكدت الوزارة على موقف دولة الإمارات الراسخ في دعم الحلول السلمية للنزاعات، والتعاون الدولي في معالجة القضايا العالمية، مشددة على ضرورة تغليب الدبلوماسية والحوار البناء بين الأطراف المعنية، والعمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والعالم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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