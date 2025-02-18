الامارات | "إكسبو دبي" وجامعة هيريوت وات تتعاونان لإنشاء روبوتاريوم الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدينة إكسبو دبي عن شراكة مع جامعة هيريوت وات لتأسيس روبوتاريوم الإمارات العربية المتحدة – وهو مركز بحث وتطوير متقدم يركز على الروبوتات والذكاء الاصطناعي، ومقره مدينة إكسبو – ما سيسهم في دفع التقدم التكنولوجي وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة عالمية في مجال الابتكار.

ووقعت اتفاقية الشراكة بحضور الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية؛ وريتشارد لوكهيد، وزير الأعمال في اسكتلندا؛ وإدوارد هوبارت، السفير البريطاني لدى الإمارات، ووقعها نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي في مدينة إكسبو دبي وهيذر ماكجريجور عميدة ونائب مدير جامعة هيريوت وات دبي.

وسيعمل مركز الأبحاث على الجمع بين المبدعين من مختلف القطاعات، وسيحتضن الشركات الناشئة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، ويعمل على تطوير التقنيات المبتكرة ويبرز تطبيقات الأتمتة في مختلف جوانب الحياة الحضرية.

بموجب الشراكة، سترعى مدينة إكسبو دبي دفعة من المرشحين للحصول على درجة الدكتوراه ضمن مركز تدريب الدكتوراه في جامعة هيريوت وات، ما يضمن تدفقًا ثابتًا للمواهب والكفاءات لتطوير الملكية الفكرية الأصلية، وتطوير المهارات التقنية وتشكيل الركائز الأساسية لهذه المبادرة الرائدة.

قال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي في مدينة إكسبو دبي: "يسعدنا التعاون مع جامعة هيريوت وات لإنشاء أول روبوتاريوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مكانة مدينة إكسبو دبي كحاضنة للابتكار ومنصة اختبار للحلول والأفكار الرائدة. سيجذب مركز الأبحاث العالمي هذا، الأول من نوعه في الدولة، أفضل المواهب لدفع المشاريع والحلول التي تعود بالنفع على المجتمعات وتحسين نوعية الحياة الحضرية، ودعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للابتكار العالمي".

وقالت البروفيسورة هيذر ماكجريجور، عميدة ونائب مدير جامعة هيريوت وات دبي: "يجسد هذا المشروع الرائد التعاون بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والحكومي، ونتطلع إلى العمل مع مدينة إكسبو دبي لدفع أبحاث الذكاء الاصطناعي والروبوتات. جامعة هيريوت وات مؤسسة تعليمية بريطانية رائدة منذ 20 عامًا في الإمارات العربية المتحدة، ونحن نواصل تعزيز التزامنا بالتميز الأكاديمي والبحثي. ونحن فخورون بالمساهمة ودعم رؤية الإمارات العربية المتحدة الجريئة ودفع ريادة الدولة في مجال الأتمتة والتقنيات المتقدمة."

سيعمل روبوتاريوم الإمارات العربية المتحدة على تعزيز اقتصاد الدولة القائم على المعرفة وتعزيز القدرة التنافسية العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والمساهمة في استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المعروفة باسم مشروع 300 مليار.

ومدينة إكسبو دبي محورها الإنسان وتقدم نموذجًا للحياة الحضرية المستدامة وتعد وجهة للمؤسسات التي تسعى لتقديم حلول تركز على الإنسان والكوكب، وتدفع حدود الإبداع والتكنولوجيا لمعالجة التحديات الحضرية الأكثر إلحاحًا اليوم. وتعزز الشراكة الجديدة العلاقة بين دبي وجامعة هيريوت وات المرموقة، التي شاركت في إكسبو 2020 دبي وتدير حرمها الجامعي في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2005.