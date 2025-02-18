أبوظبي تستضيف مهرجان ومعرض "صنع في روسيا"

ابوظبي - سيف اليزيد - تستضيف أبوظبي مهرجان ومعرض "صنع في روسيا"، خلال الفترة من 21 حتى 25 فبرايرالجاري، في ياس باي ووترفرونت على جزيرة ياس، أبوظبي، وذلك بالتعاون مع مركز التصدير الروسي، ليُتيح للمقيمين والزوار فرصة استكشاف الثقافة الروسية، وتقاليدها، وصناعاتها الإبداعية الحديثة وسط أجواء وفعاليات ممتعة.

ويضم المهرجان، الذي يستقبل زواره مجاناً، مجموعة واسعة من الفعاليات والعروض المميزة، كما يتيح للزوار شراء منتجات روسية متنوعة، ويوفر لعشاق المأكولات عروضاً مباشرة، لتحضير الأطباق الروسية الشهيرة.

ويستقطب الحدث أكثر من 10 علامات تجارية روسية، تستعرض منتجاتها من مستحضرات التجميل المصنوعة من المكونات الطبيعية والصديقة للبيئة، والتي تجمع بين الجودة والفعالية.

وعلى الصعيد الثقافي، يُركّز المهرجان على رسم الـ "ميزن" (Mezen Painting)، أحد أقدم وأشهر الفنون المعروفة في شمال روسيا، في منطقة ميزن.

ويتضمن المهرجان عروضاً موسيقية ورقصات شعبية روسية، بمشاركة فرق شهيرة مثل الفرقة الشعبية "سلافيان" (Slaviane) من المسرح الأكاديمي الحكومي في موسكو "روسكايا بيسنيا"، وفرقة "إسلامي" (Islamey) من أديغيا، والمغنية الأوبرالية داريا كوزنتسوفا، إضافة إلى فرقة الرقص المشهورة عالمياً "تودس" (TODES).

وستعرض للأطفال والعائلات مجموعة من الأفلام الروسية المتحركة من الفعاليات ضمن المهرجان، بجانب معرض للفن الروسي المعاصر في منصة "بروستور" التابعة لشركة VK، إضافة إلى منطقة مخصصة لتجربة الواقع الافتراضي.

ويشهد المهرجان تنظيم جلسات لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال وفتح آفاق تعاون جديدة في عالم الأعمال، لتسليط الضوء على إمكانات تصدير المنتجات الروسية، وتوطيد العلاقات التجارية بين روسيا ودولة الإمارات.