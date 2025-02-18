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الامارات | طقس الإمارات... نزول أمطار الخير على بعض مناطق الدولة

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دبي ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | طقس الإمارات... نزول أمطار الخير على بعض مناطق الدولة 1/2
  • الامارات | طقس الإمارات... نزول أمطار الخير على بعض مناطق الدولة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بعض مناطق الدولة، اليوم، نزول كميات متفاوتة من أمطار الخير.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته الجوية أن الطقس سيكون غائما جزئيا إلى غائم أحيانا.

ومن المتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب.

وتهب رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً فوق البحر، وتتراوح سرعة الرياح بين 10 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 40 كم/س أحياناً.

من جهتها، ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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