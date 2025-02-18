عبدالله بن زايد يستقبل وزير الدفاع اليوناني على هامش «آيدكس» و«نافدكس» 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي نيكوس ديندياس وزير الدفاع في جمهورية اليونان، وذلك على هامش مشاركته في أعمال معرض الدفاع الدولي «آيدكس»، ومعرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس» 2025.

جرى، خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف القطاعات.

كما بحثا مجمل الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي نيكوس ديندياس، مؤكداً على العلاقات المتنامية والمتطورة بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان، والحرص المشترك على استثمار كافة الفرص المتاحة، لتعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.