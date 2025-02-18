الامارات | الإمارات تنال وسام الشرف من الرئيس التركي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت دولة الإمارات على وسام الشرف من رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، خلال برنامج «نتّحد»، الذي أقيم أخيراً بمناسبة إحياء الذكرى الثانية لزلزال السادس من فبراير، حيث كانت دولة الإمارات من الدول الرائدة في تقديم المساعدات لتركيا الصديقة، في أعقاب الزلزال الذي وقع جنوب تركيا عام 2023.

وتسلّمت سفارة دولة الإمارات في أنقرة الوسام من قِبَله، تقديراً لجهود دولة الإمارات في إغاثة الشعب التركي المتضرر من الزلزال، من خلال عملية «الفارس الشهم 2»، حيث بلغت مساهمات الدولة لكل من تركيا وسورية 10 آلاف و30 طناً من المساعدات.

وتعكس هذه الجهود قِيَم دولة الإمارات الراسخة في التضامن الإنساني في حالات الكوارث، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة، حيث أطلقت دولة الإمارات، بتوجيهات من القيادة الرشيدة، عملية «الفارس الشهم 2»، وقامت بتسيير جسر جوي يحمل فِرَق البحث والإنقاذ ومواد الإغاثة والإيواء والأدوية والعلاج والمستشفيات الميدانية إلى سورية وتركيا، لتقديم كل دعم ممكن للمساعدة في مواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.

ونفذت دولة الإمارات، في أعقاب الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا، عملية «الفارس الشهم 2»، التي أسفرت عن إنقاذ عشرات الأشخاص من تحت الركام، وعلاج 13 ألفاً و500 مصاب، إضـافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية التي بلغت 15 ألفاً و200 طن عن طريق الجسر الجوي الذي تضمن تنظيم 260 رحلة جوية، حملت على متنها 6912 طناً من مواد المساعدات العاجلة، بما في ذلك الخيام والأغذية الأساسية والأدوية، بينما تم نقل 8252 طناً من المساعدات الإنسـانية باستخدام أربع سفن شحن، لنقل مواد الإغاثة ومواد إعادة الإعمار إلى المناطق المتضررة.

وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال، حيث شملت مبادرة سموه تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الشعب السوري الشقيق، إضافة إلى 50 مليون دولار إلى الشعب التركي الصديق.