الامارات | حمدان بن محمد يبحث التعاون مع رئيس تتارستان ووزراء دفاع الكويت وماليزيا وكازاخستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، رئيس جمهورية تتارستان، رستم نور علي مينيخانوف، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول لمعرض الدفاع «آيدكس» 2025، المقام في أبوظبي، ورحّب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بضيف البلاد، وبحث معه سبل تطوير مختلف أوجه التعاون التنموي بين دولة الإمارات وجمهورية تتارستان بصفة عامة، بما في ذلك المجالات الدفاعية، وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، وتطرق اللقاء إلى تطور معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025» كمنصة عالمية لعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية من تقنيات وأنظمة وحلول مستدامة متطورة.

والتقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح، وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة، ورحّب سموّه بوزير الدفاع الكويتي، مؤكداً عمق الروابط بين الدولتين والشعبين الشقيقين، وما تشهده العلاقات الثنائية من تطور إيجابي مستمر على كل الصعد، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، معرباً عن صادق أمنياته لدولة الكويت وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار، وتناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون في كل القطاعات، ومن أهمها المجالات الدفاعية، على مستوى التدريب وتبادل الخبرات، بهدف الارتقاء بقدرات الكادر العسكري، وتأكيد امتلاكه كل المهارات والمعارف والإمكانات التي تؤهله للقيام بواجبه الوطني على الوجه الأكمل، وبما يكفل أعلى درجات الأمن والاستقرار لشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة عامة، وتأكيد قدرتها على الردع ومواجهة ما قد يستجد من تحديات، وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومستجدات الموقف في منطقة الشرق الأوسط، مع التأكيد على أهمية دعم المساعي الدولية الرامية إلى إيجاد حلول ناجعة لإنهاء الصراع، وإقرار السلام الشامل والدائم القائم على العدل.

واستقبل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، وزير الدفاع في ماليزيا، محمد خالد نورالدين.

ورحّب سموه بوزير الدفاع الماليزي، مؤكداً أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً قائماً على التعاون البنّاء والانفتاح مع كل الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد نمواً متزايداً في ضوء الرغبة المشتركة في الارتقاء بمختلف مساراتها، وضمن شتى المجالات.

واستعرض الجانبان سبل الارتقاء بأطر التعاون الثنائي في مجال تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في النقاش والتنسيق حول الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تم خلال اللقاء التطرق إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، حيث أكد الجانبان أهمية توحيد الجهود لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، ونشر مقومات السلام في مختلف ربوع العالم.

كما استقبل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، وزير الدفاع الكازاخستاني، رسلان جاكسيليكوف.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الدفاعي، من خلال اكتشاف مزيد من فرص تبادل الخبرات والتدريب لرفع الكفاءة والجاهزية الدفاعية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة للجانبين.