الامارات | امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 10 مارس المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت البرمجة الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري 2024-2025، والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم، أن الاختبارات النهائية لهذا الفصل ستكون من 10 إلى 19 مارس المقبل، إذ تستهدف طلبة الصفوف من الثالث إلى الـ12 بجميع مساراته التعليمية.

ووفقاً للبرمجة الزمنية، تعقد المدارس اختباراً تجريبياً في مواد مختارة لمدة خمسة أيام، تبدأ من الثالث إلى السابع من مارس المقبل، وفي الفترة ذاتها يقدم الطلبة امتحانات مواد المجموعة B، فيما تبدأ إجازة الربيع للطلبة من 24 مارس إلى 13 أبريل 2025، بينما تبدأ هذه الإجازة للهيئات الإدارية والتدريسية من 31 مارس وتستمر إلى 13 أبريل 2025.

وتُجرى الامتحانات وفقاً لمعايير تقييم تركز على مهارات التفكير النقدي والفهم العميق، مع تقليل الاعتماد على الحفظ لتعزيز جودة التعليم، وستكون الامتحانات إلكترونية لبعض الصفوف، بينما ستُعقد ورقياً لبعض المواد، وفقاً لطبيعة كل اختبار ومتطلبات المنهج.

فيما طبقت الوزارة، التعليم القائم على المشاريع، واستعاضت عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري لطلبة الحلقة الثانية، التي تشمل الصفوف من الخامس إلى الثامن، بمشاريع تعليمية تتطلب تنفيذ أبحاث وتطبيقات عملية في المواد الأساسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز أساليب التعلم الحديثة.

ويشمل النظام الجديد أربع مواد رئيسة، تضم اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والرياضيات، حيث سيُطلب من الطلبة تقديم مشاريع تعتمد على البحث والاستقصاء والتطبيق العملي بدلاً من أداء امتحانات تقليدية، وتبقى مادتا التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية خاضعتين لنظام الامتحانات الكتابية، لضمان تحقيق مخرجات التعلم المطلوبة في هاتين المادتين.

وأكّدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير نظام التقييم ليكون أكثر توافقاً مع متطلبات سوق العمل المستقبلي، حيث يساعد التعلم القائم على المشاريع في تنمية مهارات، مثل: الابتكار، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، وهي مهارات أساسية لتعزيز جاهزية الطلبة لعالم متغيّر.