الامارات | 3.97 مليارات درهم صفقات «آيدكس ونافدكس 2025» في اليوم الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 فبراير 2025

أبوظبي - وام

شهد اليوم الأول من معرضي «آيدكس ونافدكس 2025» الإعلان عن توقيع 13 صفقة بقيمة إجمالية 3.97 مليارات درهم مع شركات محلية ودولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، أمس، بحضور المتحدثين الرسميين - مجلس التوازن، الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لمصلحة وزارة الدفاع والجهات الأمنية، مهرة بلال الظاهري وماجد أحمد الجابري ومحمد سيف الزعابي.

وكشفت مهرة بلال الظاهري، خلال المؤتمر الصحافي، عن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الأول من معرضَي «آيدكس ونافدكس 2025»، التي بلغت تسع صفقات بقيمة 3.825 مليارات درهم، شملت التعاقد مع شركة «إنترناشيونال جولدن جروب»، لشراء الذخائر بقيمة 685.8 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «تالس الإمارات للتكنولوجيا»، لشراء قطع الغيار والمواد وتقديم أعمال الصيانة والإسناد الفني بقيمة 110.5 ملايين درهم، والتعاقد مع «مجموعة إيدج» لشراء برنامج تزويد البيانات والخدمات الذكية بقيمة 399.4 مليون درهم.

كما تم التعاقد مع شركة «كالدس لاند سيستمس» لشراء آلية متعددة المهام بقيمة 1.809 مليار درهم، والتعاقد مع شركة «المسعود» لشراء قطع الغيار والمواد وتقديم أعمال الصيانة وخدمات المعاونة الفنية بقيمة 20 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «الجرافات البحرية الوطنية» لشراء منصات غير مأهولة بقيمة 299.2 مليون درهم، إضافة إلى ذلك، تم التعاقد مع شركة «جلوبال إيروسبيس لوجستكس» لتوفير خدمات الدعم الفني والصيانة والإصلاح وقطع الغيار بقيمة 53 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «إنترناشيونال جولدن جروب» وشركة «إم بي ثري» لشراء مهام الطيارين ومعدات الإنقاذ بالطائرات وقطع الغيار بقيمة 309 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة «إنجازات لنظم البيانات» لتقديم خدمات تنفيذ التحول الرقمي بقيمة 138.7 مليون درهم.

من جانبه، أفاد محمد سيف الزعابي، بأن إجمالي الصفقات الدولية بلغت أربع صفقات بقيمة 143.4 مليون درهم، شملت التعاقد مع شركة «باتريا لاند سيستم أووي» الفنلندية، لتقديم خدمات الإسناد الفني وإصلاح وتوريد قطع غيار آليات الباتريا بقيمة 21 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «راينميتل إلكترونيكس» الألمانية لتقديم خدمات الدعم الفني في مجال صيانة وإصلاح وتوفير قطع الغيار والخدمات اللوجستية وإدامة منظومة الاشتباك التعبوي بقيمة 71.8 مليون درهم.

كما تم التعاقد مع شركة «راينميتال أير ديفانس» السويسرية لتقديم خدمات أعمال الإصلاح والصيانة وتوفير قطع الغيار والمعدات لنظام الدفاع الجوي بقيمة 18.6 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «ماكسار إنتيليجينس» الأميركية، لتقديم خدمات استئجار أقمار التصوير الفضائي بقيمة 31.9 مليون درهم.

وأكّد ماجد أحمد الجابري أهمية معرضي «آيدكس ونافدكس 2025» في تسليط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الدفاع والطيران، مشيراً إلى أن هذه المعارض تُعدّ منصة مثالية لالتقاء الشركات الرائدة في هذه الصناعات بهدف تبادل الخبرات والابتكارات.

وأوضح، أن الصفقات التي تم توقيعها تؤكد التوجه الاستراتيجي لمجلس التوازن نحو بناء الشراكات المحلية والدولية، وتعزيز القطاع الدفاعي، إضافة إلى خلق فرص استثمارية جديدة تسهم في دفع الاقتصاد الوطني نحو النمو المستدام.