الامارات | محمد بن راشد: دبي تواصل دورها منصة يجتمع فيها أصحاب الأفكار الملهمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معرض «غلفود 2025»، الحدث الأكبر عالمياً في قطاع الأغذية والمشروبات، أمس، وذلك مع انطلاق نسخته الـ30، التي تأتي تحت عنوان «المرحلة القادمة في مجال الأغذية»، وتُعقد أعمالها في مركز دبي التجاري العالمي، حتى يوم الجمعة 21 فبراير الجاري، بمشاركة ما يزيد على 4595 جهة عارضة من 106 دول.

وأثنى سموه خلال الزيارة على تطور المعرض، مع انعقاد النسخة الأكبر في تاريخه، مستقطباً أكبر الأسماء العالمية لعرض أكثر من مليون مُنتَج تحت سقف واحد في دبي، مؤكداً سموه قيمة الحدث منصةً لبناء الشراكات وعقد الصفقات، ضمن أحد أهم القطاعات المرتبطة ببقاء الإنسان، منوهاً سموه بمواكبة الحدث لحرص دولة الإمارات على القيام بدور محوري في تحفيز الجهود العالمية، وتشجيع الابتكار في سبيل تطوير حلول تخدم قطاع الأغذية، الذي يُشكل ركيزة رئيسة للأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ستظل الإمارات الوجهة التي يقصدها العالم لبناء الشراكات، وتبادل المعارف، لتلبية احتياجات الحاضر والإعداد لمستقبل يحمل الخير للبشرية.. ودبي تواصل دورها كمنصة يجتمع فيها أصحاب الأفكار المُلهِمة لعرض الحلول للتحديات العالمية الراهنة، وابتكارات تخدم الإنسان وتعزز من نوعية حياته».

وأضاف سموه: «قطاع المعارض رافد رئيس لاقتصاد دبي ومستهدفات أجندتها الاقتصادية حتى عام 2033.. هدفنا مضاعفة تجارتنا الخارجية، وإضافة ممرات تجارية مع 400 مدينة جديدة حول العالم.. المعارض الكبرى المُقامة في دبي فرصة نموذجية لتبادل الرؤى واكتشاف الفرص، وبناء الشراكات مع القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «أثناء زيارة معرض الخليج للأغذية في نسخته الثلاثين.. على مساحة مليون قدم مربعة، ويعرض نحو مليون منتج لـ4500 شركة من 106 دول، يعتبر هذا المعرض بين الأكبر عالمياً في مجال الأغذية.. الأغذية تجارة.. الأغذية ثقافة.. الأغذية صحة.. الأغذية جودة حياة».

وأضاف سموه: «فخورون بما وصلت له دبي والإمارات في هذا القطاع.. ونرحب بالمتخصصين من كل أنحاء العالم».

وحرص صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الزيارة، التي رافقه فيها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على تفقّد جانب من المعرض الضخم، المقام على مساحة تناهز مليون قدم مربعة، ضمن 24 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي، والاطلاع على عدد من منصات الشركات الوطنية، انطلاقاً من تقدير سموه لدورها في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

وشملت الجولة في المعرض عدداً من الشركات والمؤسسات الإماراتية والخليجية المشاركة، حيث توقف سموه عند منصة شركة «فرزانة»، واستمع سموه إلى شرح حول ما تطرحه الشركة الرائدة في مجال توزيع السلع الغذائية، ويعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1966، من منتجات خلال المعرض، وكذلك نشاط الشركة على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة.

كما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، منصة شركة MGM، حيث تابع سموه شرحاً حول نشاط الشركة المتخصصة في مجال المنتجات الغذائية، من خلال امتلاكها مرافق تصنيع تضم ستة خطوط إنتاج للحوم والمأكولات البحرية والأعشاب والتوابل، وغيرها من المنتجات.

حضر الجولة إلى جوار سموه كل من العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، والمدير العام لبلدية دبي بالإنابة، مروان بن غليطة.

يُذكر أن معرض «غلفود» يحتضن هذا العام، من 17 إلى 21 فبراير، حضوراً ضخماً ضمن 24 قاعة عرض، يتمثل في مشاركة 4595 جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم، من الشركات المتخصصة في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات، وذلك في إطار تعزيز الروابط التجارية في هذه الصناعة، وما تشهده من تقدم مستمر نحو مستوياتٍ جديدة، حيث تركّز النسخة الحالية من الحدث العالمي على الربط التجاري بين القارات والمناطق مثل إفريقيا، وأميركا اللاتينية، ومنطقة الشرق الأوسط.

محمد بن راشد:

. الإمارات ستظل وجهة يقصدها العالم لبناء الشراكات وتبادل المعارف والإعداد لمستقبل يحمل الخير للبشرية.

. هدفنا مضاعفة تجارتنا الخارجية، وإضافة ممرات تجارية مع 400 مدينة جديدة حول العالم.

. قطاع المعارض رافد رئيس لاقتصاد دبي ومستهدفات أجندتها الاقتصادية حتى عام 2033.

. المعارض الكبرى في دبي فرصة نموذجية لاكتشاف الفرص، وبناء الشراكات مع القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم.