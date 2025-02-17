الامارات | احتفل بالذكرى السنوية لافتتاحه..بيت العائلة الإبراهيمية يستضيف قمّة عالمية تجسد قيمه الأساسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي بالذكرى السنوية الثانية لافتتاحه باستضافة قمّةٍ عالمية كرّمت وجسّدت القيم الأساسية للبيت المتمثلة في الحوار المتبادل والتفاهم والتعايش السلمي.

وشهدت قمة "في الحوار - أصوات الغد، قصص الحاضر" سلسلة من جلسات الحوار والنقاش الفعّالة بين عدد من كبار المفكرين من دبلوماسيين بارزين وقادة ثقافيين ومبدعين وصناع سياسات. وشارك المتحدثون خلال القمة تجاربهم المتنوعة ورؤاهم واستراتيجياتهم لتنمية ثقافة الحوار والتقدير والتعاون مع جمهور تخطّى 150 ضيفاً.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس بيت العائلة الإبراهيمية، في كلمته الافتتاحية : "نعيش في عالم مترابط بعمق، لكن مع تزايد الانقسامات وتباعد الأرضيات المشتركة وتقارب وجهات النظر، أصبح الحوار أكثر من مجرد فكرة أو طموح؛ بل هو عمود أساسي للتعاون والتنسيق الضروريين لمواجهة التحديات الكبرى التي نواجهها.وأضاف : تعزز قمة "في الحوار" من قوة تفعيل مبدأ الحوار، بهدف إيجاد سبل جديدة لبناء الثقة بين المجتمعات المتنوعة، واكتشاف إنسانيتنا وقيمنا المشتركة ، وتحقيق تغيير إيجابي ومستدام."



وألقى المتحدث الرئيسي الإمام آدم كيلويك، القائد الديني والمدافع البارز عن الحوار بين الأديان، كلمة تناول فيها تجاربه في تهدئة التوترات المجتمعية خلال أعمال الشغب التي شهدتها المملكة المتحدة في أغسطس 2024.

وناقش نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتورة مارييت ويسترمان، المدير والرئيس التنفيذي لمتحف ومؤسسة سولومون آر. جوجنهايم، دور الحوار البنّاء في الدبلوماسية وكيف يمكن للتعاطف أن يبني التوافق والتعاون ، ذلك في جلسة نقاشية عنوانها فن الدبلوماسية في الحوار.

ناقش كل من مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي، وبيل براغين، المدير الفني التنفيذي المؤسس لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، وأمينة المعارض العامة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، علياء زعل لوتاه، أهمية دور الحوار والتبادل الثقافي في تحفيز الإبداع وتعزيز الابتكار في المجالات الثقافية.

تطرق كل من مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة محمد الحمادي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى الجهود المبذولة لتعزيز التعايش السلمي، وتعميق الحوار بين الثقافات، وتحفيز التقدم المجتمعي.

وتحدث المؤلف الموسيقي إيهاب درويش، والمديرة الإبداعية والمستشارة الفنية، لطيفة بن حموده، والمصور الصحفي حسين الموسوي، عن أهمية السرد الإبداعي، وشاركوا تجاربهم في تجسيد رؤية وقيم بيت العائلة الإبراهيمية من خلال الموسيقى، التصوير الفوتوغرافي، والفنون.

وكشف بيت العائلة الإبراهيمية خلال القمة عن معرض يضم أعمالًا فنية مميزة لفنانين إماراتيين، بإشراف لطيفة بن حموده، مستوحاة من قيم الحوار والتعايش.

وعلى هامش القمة، وقع بيت العائلة الإبراهيمية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحوار بين الأديان، والتبادل الثقافي، والتعليم.

تتضمن الاتفاقية إطلاق مبادرات قيّمة، من بينها برنامج زمالة مرموق يتيح الفرصة سنوياً لاختيار عالم متميز للمساهمة في الأبحاث والحوار حول دراسات الأديان والدبلوماسية والتفاعل الثقافي.

يذكر أن شهر فبراير يصادف الذكرى السنوية الثانية لتأسيس بيت العائلة الإبراهيمية. ومنذ افتتاحه في عام 2023، استقبل المركز التعليمي والحواري أكثر من 600,000 من المصلين والزوار، واستضاف مئات الفعاليات المجتمعية، والمحاضرات، وورش العمل.

يقدم بيت العائلة الإبراهيمية طوال شهر فبراير برنامجاً متنوعاً من الفعاليات والاحتفالات، بما في ذلك مؤتمر التسامح والأخوة الإنسانية الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش ومجلس حكماء المسلمين، بالإضافة إلى النسخة الثانية من مسابقة تلاوة القرآن الكريم في مسجد الإمام أحمد الطيب، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

وتعكس هذه البرامج التزام أبوظبي بتعزيز الحوار والتسامح، وتجسد القيم التي نصت عليها وثيقة الأخوة البشرية والتي يتم الاحتفال بها كل عام في اليوم الدولي للأخوة الإنسانية الذي يصادف 4 فبراير.